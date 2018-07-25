Вашингтон, 25 июля. Разрабатываемый в Северном проектно-конструкторском бюро в Петербурге под шифром «Лидер» эсминец может стать самым вооруженным боевым судном в мире, сообщает американский журнал Military Watch.

Издание называет эсминец «весьма многообещающим» судном с «амбициозными характеристиками», которые значительно превосходят почти все другие военные корабли. По данным экспертов, судно может быть вооружено модифицированным вариантом зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-350, С-500 и «Редут». Также «Лидер» может получить ракетно-артиллерийский комплекс ближнего действия «Панцирь-М», гиперзвуковые ракеты «Циркон», крылатые ракеты «Калибр» и используемые в комплексе «Кинжал» модифицированные гиперзвуковые ракеты.

Ранее СМИ сообщили, что водоизмещение эсминца «Лидер» будет составлять от 10 до 15 тысяч тонн. Судно получит ядерную энергетическую установку. Его строительство для ВМФ может начаться уже в 2020 году.