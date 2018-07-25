Макрон взял на себя ответственность за избиение демонстранта

Париж, 25 июля. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он несет ответственность за избиение демонстранта, совершенное его советником Александром Беналля в ходе первомайского шествия.

«Они ищут ответственного, и единственный ответственный — это я, я перед вами. Пускай те, кому это так надо, придут ко мне», — сказал французский глава, отметив, что Францию не нужно превращать в страну ненависти.

Макрон подчеркнул, что считает поступок Беналля предательством, добавив, что закон един для всех.

Ранее Газета.ру сообщала, что Александр Беналля, который является советником французского президента Эммануэля Макрона, избил участника первомайской демонстрации в Париже.

По словам самого советника, он применил силу в отношении манифестанта так как хотел помочь правоохранителям справиться с агрессивными протестующими.