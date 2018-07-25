Следственный комитет опытным путем проверил версию о спасении семьи Николая II

Москва, 25 июля. Следственный комитет России, расследуя уголовное дело об убийстве Николая II и его семьи, провел несколько следственных экспериментов, чтобы проверить ряд гипотез, включая версию о спасении членов царской семьи в 1918 году. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, следователи проверили сразу несколько версий, включая теории о спасении членов царской семьи, ином времени их захоронения и даже предположения, что вместо них похоронили совершенно других людей.

Кроме того, сотрудники СК провели следственный эксперимент, в ходе которого была детально воспроизведена обстановка и другие обстоятельства расстрела императорской семьи. Как отметил Бастрыкин, результаты проведенного эксперимента полностью опровергли теорию, что кто-то из семьи Николая II спастись. Также было установлено, что убитые члены царской семье действительно были захоронены под Екатеринбургом.