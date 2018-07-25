Захваченный в Сирии гражданин США обвинен в поддержке ИГ

Вашингтон, 25 июля. Захваченный в Сирии союзными США формированиями гражданин Соединенных Штатов обвинен в поддержке запрещенной в России террористической организации ИГ1.

Обвинения в «материальной поддержке террористической организации» выдвинуты против американца Ибрагима Иззи Мусаибли. По версии следствия, мужчина сотрудничал с ИГ с 2015 года по июнь 2018 года, сообщает со ссылкой на Минюст США РИА Новости.

Другой гражданин Соединенных Штатов Али Салех уже признал вину по двум пунктам аналогичного обвинения. Американец пытался уехать на ближний восток, чтобы влиться в ряды боевиков ИГ, перевозил взрывчатые вещества и публиковал в Сети инструкции по сборке самодельных взрывных устройств.

Ранее стало известно, что правительственные войска захватили так называемую «Ливийскую ферму» под Джилленом (провинция Даръа) и прорвали оборону боевиков ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.