Подозреваемый в убийстве 5-летней девочки в Подмосковье раньше работал в детсаду и служил в полиции

Серпухов, 25 июля. Подозреваемый в убийстве 5-летней девочки в подмосковном Серпухове Александр Семин раньше работал дворником в детском саду.

Об этом рассказала бывшая гражданская супруга Семина. По ее словам, его несколько раз на эту должность устраивала мать, работающая заведующей в дошкольном учреждении.

Также девушка отметила, что Семин был неуравновешенным и она даже подозревала, что он принимает наркотики, говорится в материале Комсомольской правды.

Напомним, что во вторник Серпуховский суд постановил арестовать 28-летнего Александра Семина, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 5-летней таджикской девочки Вайды. Девочка пропала в воскресенье с детской площадки рядом с домом, где ее оставила бабушка, отлучившаяся в магазин.

Тело ребенка было найдено в спортивной сумке в овраге неподалеку от дома. В квартире Семина были обнаружены детские игрушки.