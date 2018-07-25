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Подозреваемый в убийстве 5-летней девочки в Подмосковье раньше работал в детсаду и служил в полиции
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    Подозреваемый в убийстве 5-летней девочки в Подмосковье раньше работал в детсаду и служил в полиции

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    Подозреваемый в убийстве 5-летней девочки в Подмосковье раньше работал в детсаду и служил в полиции

    Серпухов, 25 июля. Подозреваемый в убийстве 5-летней девочки в подмосковном Серпухове Александр Семин раньше работал дворником в детском саду.

    Об этом рассказала бывшая гражданская супруга Семина. По ее словам, его несколько раз на эту должность устраивала мать, работающая заведующей в дошкольном учреждении.

    Также девушка отметила, что Семин был неуравновешенным и она даже подозревала, что он принимает наркотики, говорится в материале Комсомольской правды.

    Напомним, что во вторник Серпуховский суд постановил арестовать 28-летнего Александра Семина, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 5-летней таджикской девочки Вайды. Девочка пропала в воскресенье с детской площадки рядом с домом, где ее оставила бабушка, отлучившаяся в магазин.

    Тело ребенка было найдено в спортивной сумке в овраге неподалеку от дома. В квартире Семина были обнаружены детские игрушки.

    Автор: Ирина Новикова
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