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Бастрыкин пообещал продолжить расследование трагедии в Кемерово до выяснения всех подробностей
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    Бастрыкин пообещал продолжить расследование трагедии в Кемерово до выяснения всех подробностей

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    Бастрыкин пообещал продолжить расследование трагедии в Кемерово до выяснения всех подробностей

    Москва, 25 июля. Расследование трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» продолжится до полного выяснения всех подробностей, а также привлечения к ответственности каждого причастного. С таким заявлением выступил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

    «При этом сам процесс расследования всех обстоятельств трагедии будет продолжаться до тех пор, пока самые мельчайшие подробности не станут доподлинно очевидными, а каждый причастный к гибели людей не ответит по закону», ― заявил Бастрыкин в ходе интервью газете «Известия».

    По словам главы СК, его ведомство сделает самые полные и объективные выводы из случившегося, а также примет меры, чтобы подобные трагедии не происходили впредь.

    Напомним, что 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар, многоэтажное здание сгорело почти полностью. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых были детьми. В рамках уголовного дела о расследовании причин и последствий данного пожара были задержаны 11 человек.

    Автор: Антон Зарубин
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