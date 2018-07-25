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Apple извинилась за проблемы с охлаждением в новых Macbook Pro‍
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    Apple извинилась за проблемы с охлаждением в новых Macbook Pro‍

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    Apple извинилась за проблемы с охлаждением в новых Macbook Pro‍

    Нью-Йорк, 25 июля. Корпорация Apple принесла извинения пользователям, купившим новые MacBook Pro, в связи с проблемами с системой охлаждения.

    Сообщается, что компания представила обновленную линейку MacBook Pro 12 июля, заявив, что устройства являются намного более мощными, чем их предшественники. Но уже через несколько дней оказалось, что из-за перегрева их работа замедляется настолько, что они уступают более старым моделям.

    В компании пояснили, что причиной данного недостатка гаджета стали недочеты в программном обеспечении. Чтобы решить проблему Appe выпустила обновление для операционной системы macOS — High Sierra 10.13.6.

    Ранее Газета.ру сообщала, что компания Apple планирует сменить разъем для зарядки и передачи данных в смартфонах iPhone и планшетах iPad нового поколения. Отмечается, что такой тип разъема уже используется в компьютерах MacBook.

    Автор: Ирина Новикова
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