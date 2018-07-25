Apple извинилась за проблемы с охлаждением в новых Macbook Pro‍

Нью-Йорк, 25 июля. Корпорация Apple принесла извинения пользователям, купившим новые MacBook Pro, в связи с проблемами с системой охлаждения.



Сообщается, что компания представила обновленную линейку MacBook Pro 12 июля, заявив, что устройства являются намного более мощными, чем их предшественники. Но уже через несколько дней оказалось, что из-за перегрева их работа замедляется настолько, что они уступают более старым моделям.

В компании пояснили, что причиной данного недостатка гаджета стали недочеты в программном обеспечении. Чтобы решить проблему Appe выпустила обновление для операционной системы macOS — High Sierra 10.13.6.

Ранее Газета.ру сообщала, что компания Apple планирует сменить разъем для зарядки и передачи данных в смартфонах iPhone и планшетах iPad нового поколения. Отмечается, что такой тип разъема уже используется в компьютерах MacBook.