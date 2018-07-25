Конгресс США заморозил поставки истребителей F-35 в Турцию

Вашингтон, 25 июля. Американский конгресс принял решение заморозить поставки истребителей пятого поколения F-35 в Турцию из-за намерений турецкого правительства приобрести зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Об этом сообщает издание The Washington Times.

Как сообщают американские СМИ, данная поправка была внесена в итоговый вариант оборонного бюджета США на 2019 год. За ее принятие проголосовали обе палаты американского конгресса.

Окончательное решение должен будет принять Пентагон, изучив возможные последствия отмены поставок F-35 Турции. Американское военное ведомство будет обязано предоставить конгрессу в течении 90 дней подробный доклад о том, как исключение Турции из программы F-35 может повлиять на отношения между двумя странами.

Напомним, что соглашение о поставках С-400 были подписаны Россией и Турцией в декабре 2017 года. Согласно подписанному контракту, Анкара приобретет два батареи С-400, которые будут обслуживаться турецким персоналом.