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Конгресс США заморозил поставки истребителей F-35 в Турцию
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    Конгресс США заморозил поставки истребителей F-35 в Турцию

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    Конгресс США заморозил поставки истребителей F-35 в Турцию

    Вашингтон, 25 июля. Американский конгресс принял решение заморозить поставки истребителей пятого поколения F-35 в Турцию из-за намерений турецкого правительства приобрести зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Об этом сообщает издание The Washington Times.

    Как сообщают американские СМИ, данная поправка была внесена в итоговый вариант оборонного бюджета США на 2019 год. За ее принятие проголосовали обе палаты американского конгресса.

    Окончательное решение должен будет принять Пентагон, изучив возможные последствия отмены поставок F-35 Турции. Американское военное ведомство будет обязано предоставить конгрессу в течении 90 дней подробный доклад о том, как исключение Турции из программы F-35 может повлиять на отношения между двумя странами.

    Напомним, что соглашение о поставках С-400 были подписаны Россией и Турцией в декабре 2017 года. Согласно подписанному контракту, Анкара приобретет два батареи С-400, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

    Автор: Антон Зарубин
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