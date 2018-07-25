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Госдума окажет поддержку россиянам, занимающимся сельским хозяйством не в своих регионах
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    Госдума окажет поддержку россиянам, занимающимся сельским хозяйством не в своих регионах

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    Госдума окажет поддержку россиянам, занимающимся сельским хозяйством не в своих регионах

    Москва, 25 июля. Член Комитета Государственной думы по аграрным вопросам Светлана Максимова заявила, что россияне, занимающиеся сельским хозяйством не в регионе проживания, в будущем получат государственную поддержку.

    По словам Максимовой, законопроект, согласно которому предлагается регистрировать индивидуальных предпринимателей не по месту прописки землепользователя, а по месту его деятельности, будет внесен на рассмотрение осенью. Его целью является уравнивание в правах всех российских граждан, занимающихся аграрным бизнесом.

    Парламентарий пояснила, что это необходимо для того, чтобы все аграрии смогли получать субсидии, вне зависимости от региона проживания, говорится в материале Парламентской газеты.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в текущем году правительство может выделить Минсельхозу РФ 5 млрд рублей на субсидии для возмещения части расходов, связанных с приобретением аграриями-растениеводами дизельного топлива.

    Автор: Ирина Новикова
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