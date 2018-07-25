Госдума окажет поддержку россиянам, занимающимся сельским хозяйством не в своих регионах

Москва, 25 июля. Член Комитета Государственной думы по аграрным вопросам Светлана Максимова заявила, что россияне, занимающиеся сельским хозяйством не в регионе проживания, в будущем получат государственную поддержку.

По словам Максимовой, законопроект, согласно которому предлагается регистрировать индивидуальных предпринимателей не по месту прописки землепользователя, а по месту его деятельности, будет внесен на рассмотрение осенью. Его целью является уравнивание в правах всех российских граждан, занимающихся аграрным бизнесом.

Парламентарий пояснила, что это необходимо для того, чтобы все аграрии смогли получать субсидии, вне зависимости от региона проживания, говорится в материале Парламентской газеты.

Ранее Газета.ру сообщала, что в текущем году правительство может выделить Минсельхозу РФ 5 млрд рублей на субсидии для возмещения части расходов, связанных с приобретением аграриями-растениеводами дизельного топлива.