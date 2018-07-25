Меню
Новости Сирии
УКГВ ООН готово поддержать совместную гуманитарную миссию Франции и РФ в Сирии
Политика
Госдепартамент вновь выступил против реализации проекта «Северный поток ― 2»
Следующая новость
Загрузка...

    УКГВ ООН готово поддержать совместную гуманитарную миссию Франции и РФ в Сирии

    59

    УКГВ ООН готово поддержать совместную гуманитарную миссию Франции и РФ в СирииПариж, 25 июля. Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН объявило о своей готовности оказать поддержку совместной операции Франции и России  по доставке гуманитарной помощи в сирийской Восточную Гуту. Об этом сообщает пресс-служба организации.

    «УКГВ приветствует последнюю французско-российскую инициативу по доставке гуманитарной помощи в Восточную Гуту​​​. УКГВ готово предоставить необходимую поддержку для того, чтобы обеспечить успех этой важной гуманитарной операции», ― сообщает Twitter-аккаунт ведомства.

    Напомним, что Россия и Франция опубликовали совместное коммюнике, подтверждающее намерение обеих стран доставить гуманитарную помощь в Восточную Гуту. Гуманитарный груз будет состоять из различных медицинских изделий, которых хватит для оказания помощи 500 серьезно раненным людям и лечения 15 000 легких травм. Кроме того, согласно заявлению Минобороны РФ,  российским транспортным самолетом из Франции  в Сирию были доставлены около 40 тонн гуманитарной помощи.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.