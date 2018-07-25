УКГВ ООН готово поддержать совместную гуманитарную миссию Франции и РФ в Сирии

Париж, 25 июля. Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН объявило о своей готовности оказать поддержку совместной операции Франции и России по доставке гуманитарной помощи в сирийской Восточную Гуту. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«УКГВ приветствует последнюю французско-российскую инициативу по доставке гуманитарной помощи в Восточную Гуту​​​. УКГВ готово предоставить необходимую поддержку для того, чтобы обеспечить успех этой важной гуманитарной операции», ― сообщает Twitter-аккаунт ведомства.

Напомним, что Россия и Франция опубликовали совместное коммюнике, подтверждающее намерение обеих стран доставить гуманитарную помощь в Восточную Гуту. Гуманитарный груз будет состоять из различных медицинских изделий, которых хватит для оказания помощи 500 серьезно раненным людям и лечения 15 000 легких травм. Кроме того, согласно заявлению Минобороны РФ, российским транспортным самолетом из Франции в Сирию были доставлены около 40 тонн гуманитарной помощи.