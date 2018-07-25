Бастрыкин: Результаты экспертизы опровергли версию об отравлении Александра III

Москва, 25 июля. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что результаты экспертиз, выполненных в ходе расследования гибели семьи последнего русского императора Николая II, абсолютно отметают версию об отравлении императора Александра III.

По его словам, новейшие технологии дают возможность посмертно выявить по анализу волос наличие ядов или иных вредных веществ в организме человека даже спустя сто лет.

Он пояснил, что следователи решили проверить данную версию, назначив химическую экспертизу по нескольким волоскам отца последнего русского монарха.

«И результаты этой экспертизы полностью опровергли версию об отравлении императора», — цитирует главу ведомства газета Известия.

Ранее Газета.ру сообщала, что экспертиза подтвердила подлинность найденных в Екатеринбурге останков императора Николая II и членов его семьи.