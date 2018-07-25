Пострадавший в Эймсбери рассказал, как нашел флакон с ядом и подарил его подруге

Лондон, 25 июля. Британец Чарльз Роули, пострадавший в результате отравления в городе Эймсбери рассказал, что подарил своей подруге Дон Стерджес найденный им флакон, в котором, как думал он, были духи. Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу.

По его словам, он ничего не заподозрил, когда нашел на улице выглядящий совершенно новым флакон из-под духов. Он решил, что находка безопасна и подарил флакон своей подруге. Перед тем как вручить подарок, он приделал к нему пульверизатор, в результате чего часть содержимого флакона попала ему на кожу.

Его подруга Дон Стерджес нанесла содержимое флакона на запястья, а через четверть часа почувствовала себя плохо. 8 июля Стерджес скончалась в больнице, а Роули был выписан 20 июля. Лондон утверждает, что Стерджес и Роули, как и бывший сотрудник ГРУ Сергея Скрипаль и его дочь Юлия, были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом семейства «Новичок». Власти Великобритании обвиняют в произошедшем Россию, однако до сих пор не могут привести хоть сколько-то убедительных доказательств ее вины. Россия отвергла все обвинения в свой адрес, указав на их полную голословность.