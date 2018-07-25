Госдепартамент США отказался комментировать дело Бутиной

Вашингтон, 25 июля. Госдепартамент США не будет комментировать дело об аресте россиянки Марии Бутиной, так как им занимается Министерство юстиции, заявила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

«Госдепартамент, в отличие от других правительств в мире, не будет касаться ситуации, связанной с правоохранительными органами», — заявила Науэрт журналистам на регулярном брифинге, добавив, что делом россиянки находится в Минюсте.

Россиянка Бутина была задержана в Штатах по обвинению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе агентом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, как сообщал ранее портал URA.RU, призвал госсекретаря США Майка Помпео освободить Бутину. Действия властей США Лавров назвал неприемлемыми.

Отметим, 25 июля Помпео должен выступить в сенате. Среди прочего он коснется и российско-американских отношений, сообщала «Газета.ру».