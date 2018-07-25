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Названа причина смерти актера из сериала «Счастливы вместе»
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    Названа причина смерти актера из сериала «Счастливы вместе»

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    Названа причина смерти актера из сериала «Счастливы вместе»

    Москва, 24 июля. Актер Александр Исаков, известный своими ролями в сериалах «Холостяки» и «Счастливы вместе», скончался на сороковом году жизни из-за осложнений после пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба Государственного театра киноактёра.

    «Государственный театр киноактёра выражает глубокое соболезнование родным и близким, коллегам и поклонникам артиста Александра Исакова, который скоропостижно скончался 23 июля», ― отметили в пресс-службе театра.

    Как сообщили в театре, Исаков тяжело болел пневмонией и именно осложнения от этого заболевания стали причиной смерти актера. О месте и дате прощания с актером будет сообщено дополнительно, добавили в пресс-службе.

    Названа причина смерти актера из сериала «Счастливы вместе»

    Исаков играл в таких постановках театра, как «Щелкунчик и Мышиный король», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Волшебная туфелька Золушки». Также он запомнился россиянам своими ролями в сериалах «Холостяки» и «Счастливы вместе».

    Автор: Антон Зарубин
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