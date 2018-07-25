СК РФ подвел итоги расследования авиакатастрофы A321 над Синаем
Москва, 25 июля. Российские следователи подвели итоги работы по расследованию катастрофы на Синае лайнера Airbus A321. Окончательной причиной трагедией назван теракт. Об этом сообщил руководитель главного управления криминалистики СК РФ Зигмунд Ложис.
Ложис в эфире «Вести FM» рассказал, что следователи работали на месте крушения в течении двух месяцев в условиях жары, пустыни.
«Мы установили, что это был теракт, это был взрыв», — сообщил он.
По словам Ложиса, на фрагментах обшивки самолета было обнаружено наличие взрывчатого вещества. После того, как совместно с экспертами МАК из фрагментов был «сложен» самолет, эксперты узнали конкретное место взрыва.
Лайнер Airbus A321 «Когалымавиа» потерпел крушение на Синае 31 октября 2015 года. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории российской авиации: жертвами крушения стали 217 пассажиров и семь членов экипажа.
После авиакатастрофы над Синаем полеты российских самолетов в Египет были приостановлены. Как сообщал портал URA.RU, первый авиарейс из Москвы в Каир состоялся лишь 11 апреля 2018 года.