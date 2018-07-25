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Правительство РФ поддержало инициативу о безвизовом въезде по паспорту болельщика
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    Правительство РФ поддержало инициативу о безвизовом въезде по паспорту болельщика

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    Правительство РФ поддержало инициативу о безвизовом въезде по паспорту болельщика

    Москва, 24 июля. Правительство России поддержало инициативу о продлении безвизового въезда в Россию до конца года для обладателей паспорта болельщика для ЧМ-2018. Однако кабинет министров указал на необходимость дополнения законодательной инициативы с учетом ряда замечаний.

    «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечания», ― сообщает официальный сайт кабинета министров.

    Среди прочего, кабмин отметил, что данный законопроект должен быть дополнен нормой, продлевающей срок государственного обслуживания (изготовлены, выдачи и учета) паспортов болельщиков до 1 февраля 2019 года. В тексте предложения кабмина также упоминается и ряд других поправок.

    Напомним, что чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля; победу в турнире одержала сборная Франции. Иностранные фанаты, оформившие себе паспорт болельщика и купившие билеты на матчи, получили возможность приехать в Россию без визы. По окончанию мероприятия, президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой продления безвизового режима для обладателей паспортов болельщика.

    Автор: Антон Зарубин
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