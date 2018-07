Роскачество составило рейтинг лучших антивирусов для Mac OS

Москва, 25 июля. Эксперты Роскачества вместе с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) провели исследование антивирусных программ для компьютеров на операционной системе Mac OS.

Раньше спроса на защиту для Mac практически не было. Однако эксперты предсказывают рост угроз для них. Так, в 2016 году был зарегистрирован первый вирус-вымогатель, который смог успешно поразить компьютеры Apple.

Как сообщает пресс-служба Роскачества, эксперты провели проверку 10 самых востребованных антивирусов по 200 показателям, самым важным из которых стал защита от вирусов.

Лучшими для Mac OS оказались платные программы. «Золото» у G Data Antivirus for Mac OS, второе место рейтинга занимает Norton Security Deluxe, на третьей строчке — Kaspersky Internet Security. В пятерку также вошли Bitdefender Antivirus for Mac и бесплатная программа Avira Free Antivirus for Mac.

Аутсайдером исследования стала встроенная система защиты операционной системы Mac.

Эксперты отмечают, что программы показали хорошие результаты: первые две смогли защитить компьютеры на 97%. При постоянном появлении новых вирусов показатель в 100% не может дать ни одна противовирусная программа.

