Сирия: САА прорвала оборону ИГ в районе Джиллена в провинции Даръа

Дамаск, 24 июля. Сирийские войска захватили так называемую «Ливийскую ферму» под Джилленом (провинция Даръа) во время первого прорыва обороны боевиков террористической организации «Исламского государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Об этом сообщает источник в Twitter.

Как сообщается, сирийская армия продолжает наступление в направлении восточной части Ярмукской впадины. После нескольких дней боевых столкновений, части САА прорвали оборону террористов, захватив ряд стратегических пунктов, включая «Ливийскую ферму».

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, сирийские войска успешно освободили от террористов три населенных пункта в устье реки Ярмук неподалеку от иорданской границы. В настоящий момент, САА контролируют практически всю территорию на границе с Иорданией вплоть до устья реки Ярмук.

1 Организация запрещена на территории РФ.