Двое детей погибли в результате крупного ДТП в Нижегородской области

Нижний Новгород, 24 июля. Крупное ДТП произошло на трассе М-7 в Кстовском районе Нижегородской области ― легковой автомобиль Kia столкнулся с фурой. В результате аварии погибли двое детей; еще три человека получили травмы.

Как сообщается, в результате аварии погибли двое детей – 2006 и 2011 годов рождения. В момент ДТП они находились на заднем сидении. Кроме того, серьезно пострадал ребенок 2009 года рождения и двое взрослых.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о крупной аварии на трассе Пермь-Екатеринбург, в которой погибли пять человек, в том числе – трое детей. Расследованием инцидента занялись специалисты регионального управления СК РФ, а также сотрудники полиции.