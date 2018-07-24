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«Обгоревшие напоминания страшных событий»: турист из РФ рассказал, как выглядит эпицентр пожаров в Греции
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    «Обгоревшие напоминания страшных событий»: турист из РФ рассказал, как выглядит эпицентр пожаров в Греции

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    «Обгоревшие напоминания страшных событий»: турист из РФ рассказал, как выглядит эпицентр пожаров в Греции

    Мати (Греция), 24 июля. Российский турист оказался в самом эпицентре пожаров в Греции. Он поделился с Федеральным агентством новостей фотографиями и видео из греческого города Мати в Восточной Аттике, который практически сгорел дотла.

    Город Мати больше всего пострадал в результате пожаров в Греции. По словам побывавшего там россиянина, город практически сгорел дотла. 

    «Еще вчера небольшой городок Мати жил своей повседневной жизнью. Но считанные часы превратили его в город-призрак. От автомобилей остались лишь обгоревшие напоминания тех страшных событий. Город погрузился во мрак», — рассказал он.

    Мати — прибрежный городок. По словам туриста, люди в панике старались во чтобы то ни стало доехать до моря, чтобы спастись. 

    «Только, к сожалению, сделать это смогли не все... После того, как огонь удалось сбить, их находили прямо в машинах», — рассказал россиянин.

    Жаркая и засушливая погода стала причиной пожаров, охвативших весь юго-восток Греции. Согласно последним данным, жертвами стихии стали не менее 74 человек. Половина жертв приходится на городок Мати.

    В минувший вторник президент РФ Владимир Путин направил президенту и премьер-министру Греции телеграмму с соболезнованиями, а также предложил помощь в ликвидации последствий.

    Автор: Олеся Волкова
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