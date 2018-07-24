США считают, что в Сирии «не сложилась» ситуация для возвращения беженцев

Вашингтон, 24 июля. США продолжают настаивать на том, что в Сирии пока еще не сложилась ситуация для возвращения беженцев. С таким заявлением выступила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, комментируя заявление российских официальных лиц об основании пребывания сил США в Сирии.

Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что США могут задержаться в Сирии лишь на одном условии ― если Вашингтон начнет взаимодействие с Москвой и Дамаском по возвращению беженцев. В противном случае, подчеркнул генерал-майор, США следует не мешать мирному процессу с Сирии и приступить к ускоренному выводу своих военнослужащих с территории САР.

«Наша политика в госдепартаменте прежняя, она не изменится: мы поддерживаем возвращение беженцев домой на следующих условиях ― безопасно, добровольно, с сохранением человеческого достоинства, в то время, когда они этого захотят и когда это будет безопасно. Не думаю, что ситуация... позволяет это в данный момент», ― заявил Науэрт.

Напомним, что США и возглавляемая ими коалиция действуют на территории Сирии незаконно ― у них нет соответствующей резолюции Совбеза ООН или разрешения законного правительства Сирии. Большинство экспертов сходятся во мнении, что единственной целью США на территории Сирии является свержение законного правительства страны, включая президента Башара Асада.