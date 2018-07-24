Тюменские врачи впервые в России прооперировали мозг еще не родившегося ребенка

Тюмень, 24 июля. Врачи Тюменского федерального центра нейрохирургии (ФЦН) вместе с коллегами из Уральского НИИ охраны материнства и младенчества провели в Екатеринбурге уникальную операцию на головном мозге еще не родившемуся ребенку, сообщает пресс‐служба главы региона.

Операция на мозгу ребенка в утробе матери стала первой подобной в РФ и второй в мире. Мать благополучно доносила ребенка и родила сына в срок.

Главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов рассказал, что врачи готовились к подобным операциям много лет. Ранее следовали операции на животных, обмен опытом с зарубежными коллегами. При этом, как сообщает телеканал «360», уверенность у тюменских врачей появилась только тогда, «когда полностью была готова материально-техническая база и отточены все хирургические действия».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что подмосковные врачи впервые провели операцию на головном мозге при помощи эндоваскулярного вмешательства: без общего наркоза, разрезов и швов.