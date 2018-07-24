Иванка Трамп объявила о закрытии своего бренда

Вашингтон, 24 июля. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка объявила о закрытии своего бренда спустя полтора года после вступления в должность советника американского президента. Об этом пишет Wall Street Journal.

По данным издания, Иванка Трамп решилась на такой шаг из-за множества ограничений, наложенных на нее из-за работы в Белом доме. Чтобы избежать конфликта интересов, она была вынуждена закрыть свой бренд. По ее словам, она еще не уверена, что вновь займется бизнесом, когда оставить свою должность.

«После 17 месяцев в Вашингтоне я не знаю, когда я вернусь к бизнесу и вернусь ли вообще, но я знаю, что в ближайшем будущем я сосредоточусь на работе, которую я делаю здесь, в Вашингтоне», — приводит ее слова «Газета.ру».

Иванка Трамп создала свой бренд Ivanka Trump в 2014 году. Сначала она продавала ювелирные украшения, затем также стала заниматься обувью и одеждой. После избрания ее отца президентом США, компания Иванки начала регулярно подвергаться критике, а ряд торговых сетей приняли решение отказаться от продажи товаров ее бренда.