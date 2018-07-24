Меню
Происшествия
Пьяный пассажир, снятый с рейса в «Домодедово», устроил драку на авиационном трапе
Происшествия
Двое детей погибли в результате крупного ДТП в Нижегородской области
Следующая новость
Загрузка...

    Пьяный пассажир, снятый с рейса в «Домодедово», устроил драку на авиационном трапе

    49

    Пьяный пассажир, снятый с рейса в «Домодедово», устроил драку на авиационном трапе

    Москва, 24 июля. Пьяный пассажир был снят с рейса в московском аэропорту «Домодедово». Когда его вывели из самолета, он устроил драку с сотрудниками авиационной безопасности прямо на трапе.

    В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео, на котором видно, как пассажир, который покидает самолет в сопровождении сотрудника авиационной безопасности, внезапно наносит тому несколько ударов, сбивая с него головной убор.

    Сообщается, что пассажир хотел лететь рейсом Москва―Якутск, который совершала авиакомпания S7.

    Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей сообщало о пассажире, который устроил дебош на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» ― он активно распивал спиртное и громко ругался матом.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.