Пьяный пассажир, снятый с рейса в «Домодедово», устроил драку на авиационном трапе

Москва, 24 июля. Пьяный пассажир был снят с рейса в московском аэропорту «Домодедово». Когда его вывели из самолета, он устроил драку с сотрудниками авиационной безопасности прямо на трапе.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео, на котором видно, как пассажир, который покидает самолет в сопровождении сотрудника авиационной безопасности, внезапно наносит тому несколько ударов, сбивая с него головной убор.

Сообщается, что пассажир хотел лететь рейсом Москва―Якутск, который совершала авиакомпания S7.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей сообщало о пассажире, который устроил дебош на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» ― он активно распивал спиртное и громко ругался матом.