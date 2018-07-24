Ученые выяснили, когда на Луне могла существовать жизнь

Москва 24 июля. Американские и британские ученые выяснили, что около четырех миллиардов лет назад на Луне могли существовать простейшие формы жизни. Об этом сообщает научный портал Phys.org.

По мнению ученых, четыре миллиарда лет назад на Луне была плотная атмосфера и вода, что делало спутник Земли вполне пригодным для жизни. В таких условиях могли обитать примитивные формы жизни, которые были занесены на Луну кометами или метеоритами.

Выводы исследователей основаны на результатах последних космических миссий и анализе образцов лунных пород, которые свидетельствуют о том, что на поверхности Луны было намного больше воды, чем предполагалось ранее.