Трамп объявил о готовности США заключить с Ираном «настоящую» ядерную сделку

Вашингтон, 24 июля. США готовы заключить с Ираном «настоящую сделку» по ядерной программе, заявил во вторник глава Белого дома Дональд Трамп.

Выступая в штате Канзас перед ветеранами, Трамп заявил, что «Иран уже не та страна». При этом он добавил, что Штаты «готовы заключить настоящую сделку, а не то, что сделала прошлая администрация». Ядерную сделку предыдущих американских властей Трамп назвал «бедствием».

Ранее президент Ирана Хасан Роухани призвал Вашингтон «не играть с огнем» и предупредил, что в противном случае США пожалеют об этом. Трамп ответил в своем микроблоге в Twitter, что Иран столкнется с «невиданными последствиями», если продолжит угрожать США, передавал телеканал «360».

Трамп объявил о выходе США из соглашения с Ираном по ядерной программе в начале мая и объявил о восстановлении всех санкций против Тегерана.

Отметим, накануне, как сообщала «Газета.ру», госсекретарь США Майк Помпео сравнил власти Ирана с мафией, имея в виду «огромное богатство» и коррупцию иранских политиков.