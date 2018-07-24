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Трамп объявил о готовности США заключить с Ираном «настоящую» ядерную сделку
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    Трамп объявил о готовности США заключить с Ираном «настоящую» ядерную сделку

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    Трамп объявил о готовности США заключить с Ираном «настоящую» ядерную сделку

    Вашингтон, 24 июля. США готовы заключить с Ираном «настоящую сделку» по ядерной программе, заявил во вторник глава Белого дома Дональд Трамп.

    Выступая в штате Канзас перед ветеранами, Трамп заявил, что «Иран уже не та страна». При этом он добавил, что Штаты «готовы заключить настоящую сделку, а не то, что сделала прошлая администрация». Ядерную сделку предыдущих американских властей Трамп назвал «бедствием».

    Ранее президент Ирана Хасан Роухани призвал Вашингтон «не играть с огнем» и предупредил, что в противном случае США пожалеют об этом. Трамп ответил в своем микроблоге в Twitter, что Иран столкнется с «невиданными последствиями», если продолжит угрожать США, передавал телеканал «360»

    Трамп объявил о готовности США заключить с Ираном «настоящую» ядерную сделку

    Трамп объявил о выходе США из соглашения с Ираном по ядерной программе в начале мая и объявил о восстановлении всех санкций против Тегерана.

    Отметим, накануне, как сообщала «Газета.ру», госсекретарь США Майк Помпео сравнил власти Ирана с мафией, имея в виду «огромное богатство» и коррупцию иранских политиков.

    Автор: Олеся Волкова
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