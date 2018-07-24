Сенаторы США готовят законопроект об усилении санкций против России

Вашингтон, 24 июля. Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, а также его коллега Боб Менендес начали работу над новым «всеобъемлющим законопроектом», который предполагает усиление санкционного давления в отношении РФ.

Сенаторы намерены усилить санкции против энергетического и финансового рынков России, а также ввести ограничительные меры в отношении олигархов и предприятий с участием государственного капитала. Кроме того, сенаторы требуют создать национальный центр реагирования на «угрозы со стороны России», а также призвали сенат одобрить выход США из НАТО.

Ранее лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл потребовал провести слушания в международном и банковском комитетах сената по вопросу введения дополнительных санкций против России.