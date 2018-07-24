Меню
Политика
Сенаторы США готовят законопроект об усилении санкций против России
Происшествия
Двое детей погибли в результате крупного ДТП в Нижегородской области
Следующая новость
Загрузка...

    Сенаторы США готовят законопроект об усилении санкций против России

    72

    Сенаторы США готовят законопроект об усилении санкций против России

    Вашингтон, 24 июля. Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, а также его коллега Боб Менендес начали работу над новым «всеобъемлющим законопроектом», который предполагает усиление санкционного давления в отношении РФ.

    Сенаторы намерены усилить санкции против энергетического и финансового рынков России, а также ввести ограничительные меры в отношении олигархов и предприятий с участием государственного капитала. Кроме того, сенаторы требуют создать национальный центр реагирования на «угрозы со стороны России», а также призвали сенат одобрить выход США из НАТО.

    Ранее лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл потребовал провести слушания в международном и банковском комитетах сената по вопросу введения дополнительных санкций против России.

    Автор: Артем Никулин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.