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Собянин поблагодарил своих доверенных лиц за поддержку
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    Собянин поблагодарил своих доверенных лиц за поддержку

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    Собянин поблагодарил своих доверенных лиц за поддержку

    Москва, 24 июля. Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин провел встречу со своими доверенным лицами. Он признал, что в столице еще остались нерешенные задачи и проблемы, однако подавляющая часть предвыборных обещаний была им исполнена.

    Собянин поблагодарил своих доверенных лиц за оказанную ему поддержку, отметив, что с их стороны это был серьезный гражданский поступок. Он подчеркнул, что именно доверенные лица своими именами гарантируют исполнение всех его предвыборных обещаний, данных им жителям Москвы.

    По словам действующего столичного мэра, его и собравшихся объединяет любовь к Москве и желание сделать город лучше.

    «Но мало просто любить, мало просто так хотеть, важно каждый день трудиться над тем, чтобы город становился лучше», — приводит слова Собянина «Вечерняя Москва».

    Напомним, что выборы московского мэра пройдут 9 сентября. На данный момент Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост градоначальника: действующего мэра Сергея Собянина, главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова, депутата Госдумы Михаила Дегтярева, а также бывшего депутата ГД Вадима Кумина.

    Автор: Антон Зарубин
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