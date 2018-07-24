Собянин поблагодарил своих доверенных лиц за поддержку

Москва, 24 июля. Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин провел встречу со своими доверенным лицами. Он признал, что в столице еще остались нерешенные задачи и проблемы, однако подавляющая часть предвыборных обещаний была им исполнена.

Собянин поблагодарил своих доверенных лиц за оказанную ему поддержку, отметив, что с их стороны это был серьезный гражданский поступок. Он подчеркнул, что именно доверенные лица своими именами гарантируют исполнение всех его предвыборных обещаний, данных им жителям Москвы.

По словам действующего столичного мэра, его и собравшихся объединяет любовь к Москве и желание сделать город лучше.

«Но мало просто любить, мало просто так хотеть, важно каждый день трудиться над тем, чтобы город становился лучше», — приводит слова Собянина «Вечерняя Москва».

Напомним, что выборы московского мэра пройдут 9 сентября. На данный момент Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост градоначальника: действующего мэра Сергея Собянина, главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова, депутата Госдумы Михаила Дегтярева, а также бывшего депутата ГД Вадима Кумина.