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ФАН публикует список пострадавших при взрыве газового баллона в Петербурге
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    ФАН публикует список пострадавших при взрыве газового баллона в Петербурге

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    ФАН публикует список пострадавших при взрыве газового баллона в Петербурге

    Красное Село, 24 июля. Два человека погибли, еще трое получили тяжелые ранения в результате взрыва газового баллона в гараже частного жилого дома в Санкт-Петербурге.

    Инцидент произошел в Красносельском районе на улице Лермонтова. Взрыв газового баллона произошел в гараже, который пристроен к частному жилому дому. В результате взрыва гараж был полностью разрушен. Под завалами оказались три человека — мужчина и две женщины. Спасатели  достали пострадавших из-под завалов, после чего они были доставлены в ближайшие медицинские учреждения.

    Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших при взрыве: Юлия Е. 1980 года рождения, госпитализирована в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Максим Б. 1971 года рождения, был госпитализирован в тяжелом состоянии в Городскую больницу №26. Неопознанная женщина также была доставлена в тяжелом состоянии в больницу №26.

    Автор: Артем Никулин
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