Сирия: боевики открыли огонь по городу Алеппо и поселениям в Латакии

Дамаск (Сирия), 24 июля. Боевики за минувшие сутки подвергли обстрелам населенные пункты в провинции Латакия и город Алеппо, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

За минувшие сутки были отмечены обстрелы населенных пунктов Кинсибба, Сараф и Нахшебба провинции Латакия, районов Баллирмун (трижды) и Хандрат города Алеппо.

В Центре по примирения добавили, что в лагере беженцев «Эр-Рукбан» складывается тревожная ситуация. Беженцы оказались без доступа к чистой воде и не могут покинуть территорию лагеря.

Российский ЦПВС призвал командование США оказать воздействие на командиров незаконных боевиков, чтобы гарантировать безопасный доступ на территорию лагеря сотрудникам гуманитарных миссий.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в пригород Дамаска из лагеря «Эр‐Рукбан» перешли сотни беженцев.