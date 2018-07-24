Меню
Общество
Звезда российских сериалов Александр Исаков скончался в московской больнице
Происшествия
Двое детей погибли в результате крупного ДТП в Нижегородской области
Следующая новость
Загрузка...

    Звезда российских сериалов Александр Исаков скончался в московской больнице

    347

    Звезда российских сериалов Александр Исаков скончался в московской больнице

    Москва, 24 июля. Ушел из жизни артист Государственного театра киноактера Александр Исаков. Как стало известно, причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии.

    Звезда российских телесериалов скончался в больнице в Москве в возрасте 39 лет. О дате и месте прощания сообщат дополнительно, сообщает издание «Дни.ру».

    Российским зрителем артист известен ролями в сериалах «Дежурный ангел», «Безмолвный свидетель», «Счастливы вместе», «Атлантида», «Моя любовь», «Холостяки».  Актер был занят в таких постановках на сцене театра, как «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Щелкунчик и мышиный король», «Волшебная туфелька Золушки».

    Напомним, в минувшую субботу, 21 июля на 90-м году жизни скончалась американская актриса и певица Элмари Вендел.

    17 июля на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России Владислав Жуковский.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.