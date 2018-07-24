Звезда российских сериалов Александр Исаков скончался в московской больнице

Москва, 24 июля. Ушел из жизни артист Государственного театра киноактера Александр Исаков. Как стало известно, причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии.

Звезда российских телесериалов скончался в больнице в Москве в возрасте 39 лет. О дате и месте прощания сообщат дополнительно, сообщает издание «Дни.ру».

Российским зрителем артист известен ролями в сериалах «Дежурный ангел», «Безмолвный свидетель», «Счастливы вместе», «Атлантида», «Моя любовь», «Холостяки». Актер был занят в таких постановках на сцене театра, как «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Щелкунчик и мышиный король», «Волшебная туфелька Золушки».

Напомним, в минувшую субботу, 21 июля на 90-м году жизни скончалась американская актриса и певица Элмари Вендел.

17 июля на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России Владислав Жуковский.