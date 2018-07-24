Лавров и Герасимов обсудили с Макроном урегулирование в Сирии

Париж, 24 июля. Во французской столице прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщается, в ходе беседы обе стороны обсудили ситуацию в Сирии, включая задачи ускорения процесса политического урегулирования, а также вопросы постконфликтного восстановления страны с упором на максимально быстрое возвращение беженцев и временно перемещенных лиц.

Также была поднята тема реализации минских соглашений, принятых 12 февраля 2015 года. Обе стороны подтвердили, что готовы продолжать контакты в рамках «нормандского формата».