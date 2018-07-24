Украинские радиостанции не смогли прорваться в Крым

Киев, 24 июля. Украина не смогла настроить радиовещание на северную часть полуострова Крым. Правозащитники мгновенно обвинили во всем крымские власти, которые якобы глушат украинский сигнал.

Как сообщают украинские СМИ, мониторинговая группа проверила работу четырех украинских ФМ-радиостанций, о запуске которых на Крым в Министерстве информполитики отчитались еще в начале 2017 года.

После проверки выяснилось, что еще в марте в селе Чонгар начала работу 150-метровая башня: с этой башни начали вещание четыре украинских радиостанции. После проверки выяснилось, что ни одна радиостанция не нашла своего слушателя в Крыму. Правозащитники сразу же пришли к выводу, что крымские власти «заглушают сигнал украинских вещателей путем включения российских радиостанций на тех же самых частотах».

Ранее во вторник сообщалось, что экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о новом плане официального Киева по реинтеграции Крыма. Как передавал телеканал «360», Журавко сообщил, что новый проект планируется воплотить в жизнь до конца следующего года.