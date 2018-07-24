Минобороны Украины сократит часть воинских должностей

Киев, 24 июля. Министерство обороны Украины планирует сократить часть воинских должностей. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

По его словам, в рамках оборонной реформы осуществляется работа по рациональному использованию военнослужащих. Реформа предполагает сокращение воинских должностей в министерстве обороны Украины.

«В оборонном ведомстве останется определенное количество воинских должностей, которые согласованы с руководителями департаментов и управлений. Остальные станут гражданскими», — сказал Руснак.

Стоит отметить, что в 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса. В 2016 году Верховная рада поддержала документ, который определяет членство Украины в НАТО главной целью внешней политики страны.