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Минобороны Украины сократит часть воинских должностей
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    Минобороны Украины сократит часть воинских должностей

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    Минобороны Украины сократит часть воинских должностей

    Киев, 24 июля. Министерство обороны Украины планирует сократить часть воинских должностей. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

    По его словам, в рамках оборонной реформы осуществляется работа по рациональному использованию военнослужащих. Реформа предполагает сокращение воинских должностей в министерстве обороны Украины.

    «В оборонном ведомстве останется определенное количество воинских должностей, которые согласованы с руководителями департаментов и управлений. Остальные станут гражданскими», — сказал Руснак.

    Стоит отметить, что в 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса. В 2016 году Верховная рада поддержала документ, который определяет членство Украины в НАТО главной целью внешней политики страны.

    Автор: Артем Никулин
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