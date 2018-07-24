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Конгресс США планирует выделить Киеву $250 млн ― посольство Украины
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    Конгресс США планирует выделить Киеву $250 млн ― посольство Украины

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    Конгресс США планирует выделить Киеву $250 млн ― посольство Украины

    Вашингтон, 24 июля. Конгресс США намерен выделить Украине 250 миллионов долларов на расходы в сфере безопасности в 2019 году. Об этом сообщает посольство Украины на своей официальной страницы в Facebook.

    «Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, определена в объёме $250 млн. Из указанной суммы $50 млн должно быть направлено на летальные виды вооружений», — гласит сообщение, опубликованное украинским посольством.

    Ранее в середине июня украинское посольство в США сообщало, что американский конгресс намерен увеличить финансовую помощь Украине на 70 миллионов долларов, пишет RT. Данные средства будут выделены через Госдепартамент и Пентагон.

    Как сообщало Федеральное агентство новостей, весной этого года американский посол на Украине Мари Йованович подчеркнула, что с начала 2014 года Соединенные Штаты передали Украине около миллиарда долларов на улучшение безопасности страны.

    Автор: Антон Зарубин
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