Москва, 24 июля. Новый план Украины по возвращению Крыма напоминает «вождение вслепую», о чем сообщил депутат Государственной думы от республики Руслан Бальбек.

Ранее бывший депутат украинской Рады Алексей Журавко рассказал о разработанном плане по возвращению и реинтеграции полуострова, который планируется осуществить к декабрю 2019 года.

Бальбек сравнил попытки Украины вернуть Крым путем задабривания крымчан «какими-то подачками или преференциями» с «вождением вслепую — где начал движение, там и закончил».

Политик также назвал явной глупостью обещания Киева организовать райскую жизнь в составе Украины, при этом какие-либо угрозы украинских властей вызывают у жителей Крыма только смех.

«Вот и остается писать планы, ведь бумага все стерпит, даже самые буйные фантазии», — констатировал Бальбек, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение крымчан войти в состав РФ окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.