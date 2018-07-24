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«Бумага все стерпит, даже буйные фантазии»: в Госдуме оценили план Киева «вернуть» Крым
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    «Бумага все стерпит, даже буйные фантазии»: в Госдуме оценили план Киева «вернуть» Крым

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    «Бумага все стерпит, даже буйные фантазии»: в Госдуме оценили план Киева «вернуть» Крым

    Москва, 24 июля. Новый план Украины по возвращению Крыма напоминает «вождение вслепую», о чем сообщил депутат Государственной думы от республики Руслан Бальбек.

    Ранее бывший депутат украинской Рады Алексей Журавко рассказал о разработанном плане по возвращению и реинтеграции полуострова, который планируется осуществить к декабрю 2019 года.

    Бальбек сравнил попытки Украины вернуть Крым путем задабривания крымчан «какими-то подачками или преференциями» с «вождением вслепую — где начал движение, там и закончил».

    Политик также назвал явной глупостью обещания Киева организовать райскую жизнь в составе Украины, при этом какие-либо угрозы украинских властей вызывают у жителей Крыма только смех.

    «Вот и остается писать планы, ведь бумага все стерпит, даже самые буйные фантазии», — констатировал Бальбек, передает РИА Новости.

    Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение крымчан войти в состав РФ окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

    Автор: Тимур Румянцев
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