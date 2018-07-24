Посольство РФ в Британии настаивает на доступе к расследованию инцидента в Эймсбери

Лондон, 24 июля. Посольство России в Великобритании настаивает на доступе к материалам расследования инцидента в Эймсбери, сообщает пресс-служба дипмиссии.

Ранее пострадавшего при отравлении в Эймсбери Чарли Роули выписали из больницы и перевезли в предоставленную полицией квартиру, где он фактически оказался отрезан от мира.

В российской дипмиссии отметили, что инцидент с гражданином Британии не относится к компетенции посольства. Однако поскольку Лондон «последовательно заявляет о связи отравления в Эймсбери с делом Скрипалей, российская сторона продолжает настаивать на доступе к проводимому «за закрытыми дверями» расследованию».

В дипмиссии предположили, что Роули выписали из больницы лишь для того, чтобы не допустить его свободного общения с внешним миром.

В начале июля два человека якобы отравились неизвестным веществом в Эймсбери. Правоохранительные органы Британии связали произошедшее с инцидентом в соседнем Солсбери, где были «отравлены» Сергей и Юлия Скрипали, сообщал Ридус. Лондон мгновенно и бездоказательно обвинил Россию в причастности к этой атаке. Москва категорически отвергает все обвинения, называя их голословными.

Спустя несколько дней пострадавшая Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Роули после лечения «переехал» в квартиру, предоставленную полицией. Ему выдали специальный номер мобильного телефона, сообщала «Газета.ру». В помещении нет телевизора и газет.