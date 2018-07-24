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Минобороны РФ: Более двух тысяч беженцев вернулись в Сирию за сутки
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    Минобороны РФ: Более двух тысяч беженцев вернулись в Сирию за сутки

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    Минобороны РФ: Более двух тысяч беженцев вернулись в Сирию за сутки

    Москва, 24 июля. За минувшие сутки на территорию Сирии вернулись более двух тысяч беженцев, свидетельствуют данные из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев министерства обороны Российской Федерации.

    Как говорится в сообщении, 2 084 беженца вернулись в САР с территории Ливана через пункт пропуска «Земрани» и с территории Иордании через пункт пропуска «Насиб».

    Отмечается, что в трех филиалах Центра «Пальмира», «Сальхиях» и «Абу-эд-Духур» специалисты продолжают работу по формированию администрации. 

    Ранее министерство обороны России предложило организовать работу по открытию филиалов Центра приема беженцев на пунктах пропуска в Сирии. Кроме того, РФ, Иордания и Ливан проработают вопрос создания круглосуточного совместного оперативного штаба по перемещению беженцев в САР.

    Автор: Тимур Румянцев
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