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Благополучие города — благополучие каждого москвича: Собянин встретился с доверенными лицами. ФАН-ТВ
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    Благополучие города — благополучие каждого москвича: Собянин встретился с доверенными лицами. ФАН-ТВ

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    В своем кандидатском штабе Сергей Собянин провёл встречу с доверенными лицами. 108 человек, в числе которых представители культурной и научной интеллигенции и политической элиты, смогли задать вопросы кандидату в мэры по дальнейшему развитию и благоустройству Москвы.

    Всего доверенных лиц у Сергея Собянина — 152, каждый из них поддерживает кандидата и благодарен за текущее состояние столицы. Особенно было отмечено то, как преобразились парки и дворы, по словам доверенных лиц, такой Москва ещё не была. Также все без исключения подтвердили важность явки на предстоящие выборы и активное общественное участие в развитии города.

    Благополучие города — благополучие каждого москвича: Собянин встретился с доверенными лицами. ФАН-ТВ

    «Я  — коренной москвич, и мне не безразлично, что происходит в моем любимом городе. Я вижу огромное количество позитивных изменений. Перед метро  — палисадник: насыпан пригорочек, и стоят красивые деревья, такого же не было никогда. Так красиво, так приятно. А главное, что эти позитивные изменения влияют не только на качество жизни, но и на нас самих. Мы лишний раз не выкинем бумажку, жвачку, это все дисциплинирует. Мне кажется, что это самое большое достижение нашего мэра», — сказал Дмитрий Маликов, композитор, певец.

    Благополучие города — благополучие каждого москвича: Собянин встретился с доверенными лицами. ФАН-ТВ

    Карен Шахназаров, кинорежиссер, генеральный директор «Мосфильма»:

    «Москва изменилась колоссально. Это просто другой город, другой мир. Москва стала настоящей мировой столицей, которая не уступает никому в мире, с точки зрения своего масштаба и того, как она выглядит. И мне очень импонирует то, что Собянин убрал рекламу, которая убивала Москву, убрал ларьки. Сегодня мэр Москвы делает колоссальную работу по поддержанию этого фантастически огромного организма, каким является Москва».

    Благополучие города — благополучие каждого москвича: Собянин встретился с доверенными лицами. ФАН-ТВ

    «Люди думают о нас, люди делают все для нас. Поэтому спасибо вам, Сергей Семёнович, за такие проекты, спасибо городу», — поблагодарила кандидата в мэры Диана Гурцкая, певица.

    Благополучие города — благополучие каждого москвича: Собянин встретился с доверенными лицами. ФАН-ТВ
    Общую атмосферу встречи подытожил сам кандидат в мэры Сергей Собянин:

    «Москва вошла в пятерку лучших городов мира, но если мы ничего не будем делать, не будем двигаться вперед, мы очень быстро скатимся вниз. Постоянно надо стремиться быть первыми, и тогда мы точно будем лидерами. Это очень важно. Важно для города и очень важно для каждого жителя. От благополучия города зависит благополучие каждого москвича».

     

    Автор: Анна Агибалова; Александр Окунев
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