Израиль высоко оценивает роль России в создании зоны деэскалации на юге Сирии ― МИД РФ

Москва, 24 июля. Сообщения о том, что израильская сторона отвергла предложение России, допускающее присутствие иранских сил на территории Сирии на расстоянии не менее 100 километров от линии прекращения огня на Голанских высотах, не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.

Отвечая на вопрос СМИ относительно итогов встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и начальника Генштаба Валерия Герасимова с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Кожин заявил, что израильская сторона не отвергала российское предложение, касающееся иранских сил в Сирии. Он указал, что руководство Израиля высоко оценивает роль России в создании зоны деэскалации в Сирии, предусматривающее отвод из пограничной с Израилем зоной всех несирийских вооруженных сил.

«При этом, к сожалению, американцы, с которыми обговаривались детали функционирования указанной зоны деэскалации, не выполнили собственные обещания отделить сирийскую вооруженную оппозицию от боевиков террористических группировок ИГИЛ1 [запрещена в России] и «Джабхат ан-Нусры», ― отметил Кожин.

По его словам, это привело к тому, что сирийские силы при поддержке ВКС России были вынуждены продолжать войсковую операцию в районах, прилегающих к Голанским высотам. Напомним, что Голанские высоты являются сирийской территорией, оккупированной Израилем в 1967 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.