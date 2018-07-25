Сирия, 25 июля. Сирийский самолет был сбит израильскими ракетами в районе Голанских высот. Курды арестовали бывшего полевого командира SDF**** в Хасаке. «Джейш Халид ибн Аль-Валид» лишилась 13 населенных пунктов на юго-западе САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносили авиаудары по ИГ1 в юго-западной части Сирии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили у ИГ 14 населенных пунктов в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра; обнаружили импортное оборудование и медикаменты на востоке Эль-Кунейтры.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обезвредила СВУ, заложенное в автомобиле у города Азаз на севере Алеппо.

«Исламское государство»1: организовало взрыв в городе Аль-Атариб в западной части Алеппо; подозревалось в убийстве мирного жителя на юго-востоке Дейр-эз-Зора; подверглось авиаударам ВВС САР на юго-западе САР.

«Тахрир Аш-Шам»: понесла потери в результате взрывов в северной и южной части Идлиба; подверглась атаке смертника ИГ у города Кафр Набль в Идлибе.

Курды: проводили аресты на востоке провинции Дейр-эз-Зор; задержали своего полевого командира в городе Тель-Абьяд на севере Ракки; перебросили отряды из Хасаки на юго-восток Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: направили конвой для укрепления пункта наблюдения в городе Аль-Эйс к юго-западу от Алеппо.

ВС Израиля: сбили сирийский военный самолет у Голан на юго-западе Сирии.

Провинция Алеппо

На севере Алеппо вновь произошли вылазки курдских радикалов. По данным интернет-портала Jisr TV, в городе Азаз был обнаружен заминированный автомобиль, начиненный взрывчаткой. Оппозиционные источники заявили, что ответственность за попытку организации теракта лежит на радикалах Отрядов народной самообороны (YPG). Позднее окраины Азаза подверглись нападению неизвестных боевиков. Это привело к ранению одного из высокопоставленных членов ССА. Кроме того, сообщалось о детонации СВУ, предположительно заложенного курдами, в населенном пункте Актарин. При взрыве погиб как минимум один из гражданских лиц.

Между тем в западной части провинции также произошел взрыв. Как передавал интернет-портал Jisr TV, СВУ было активировано в городе Аль-Атариб. Информации о возможных жертвах со стороны мирного населения все еще не поступало. Местные источники уверены, что бомба была заложена боевиками «Исламского государства», действующими подпольно.

Турецкие вооруженные силы прибыли к населенному пункту Аль-Эйс, расположенному юго-западнее административного центра региона, чтобы укрепить наблюдательный пункт для мониторинга за соблюдением режима тишины, установленный в соответствии с астатинскими договоренностями, передавал военный источник в социальной сети Twitter (MGhorab3). Напомним, Турция наряду с РФ и Ираном является одной из стран-гарантов Астанинского процесса.

Провинция Дейр-эз-Зор

В провинции Дейр-эз-Зор продолжились массовые аресты, проводимые «Демократическими силами Сирии» (SDF). Согласно данным Telegram-канала (dierezzore5), в населенном пункте Аль-Хариджа несколько человек были арестованы по подозрению в сотрудничестве с «Исламским государством». В то же время некоторые источники заявляли о том, что мирных жителей задержали за уклонение от службы в рядах SDF. Одновременно с этим на подконтрольных курдам территориях вновь фиксировались нападения террористов так называемых «спящих ячеек» ИГИЛ1. Как передавало агентство новостей Al Manar News, на юго-востоке региона в городе Абу Хардуб боевики ИГ застрелили одного из мирных жителей.

Во второй половине дня курды начали стягивать силы на юго-восток региона, чтобы приступить к зачистке оставшихся в оккупации террористов ИГИЛ территорий. Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (VivaRevolt).

Провинция Даръа

В минувшие сутки части Сирийской арабской армии (САА) и проасадовских ополченческих отрядов продолжили развивать наступление на юго-западе Сирии в рамках военной операции «Базальт». Как передавал военный источник в сети Twitter (rubih67), правительственным войскам удалось заметно преуспеть в ходе столкновений с боевиками «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в приграничных районах между провинциями Даръа и Эль-Кунейтра. В то время как артиллерия САА обстреливала укрепрайоны исламистов в долине реки Ярмук и недалеко от города Джиллин, союзная авиация РФ и Сирии наносила точечные авиаудары по оборонительным сооружениям джихадистов. В результате противостояния силам САР удалось взять под контроль населенные пункты Махар, Рафид, Хиран Януби, Хиран Шамали, Расмус Хасан, Мудаварат, Махуби, Рашем Зарурат, Муаллака, Гадир Бустан, Абу Тинт, Абу Хаша Мушидат, Умм Лукас и Аль-Бассали. Также сообщалось о потерях ИГИЛ в живой силе и военной технике. В свою очередь подконтрольные ИГИЛ медиа-порталы заявляли об уроне, нанесенном правительственным силам. Тем не менее данные сведения подтверждения не получили.

В населенном пункте Сахват на востоке провинции было обнаружено захоронение с телами 16 сирийских бойцов, предположительно убитых в ходе боевых действий в 2013 году.

Провинция Идлиб

Накануне в Идлибе продолжились налеты подпольных групп «Исламского государства». Как передавал информационный портал Al Manar News, террористическое объединение «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемое «Джебхат Ан-Нусрой»1***, лишилось четырех исламистов при взрыве недалеко от города Аль-Мастума на юге региона. Еще одно СВУ детонировало на магистрали, пролегающей между населенными пунктами Коркания и Кафр Урук в северной части провинции.

Нападению неизвестных радикалов также подвергся командный пункт незаконного вооруженного формирования «Файлак Аш-Шам» вблизи города Кафр Тахарим к северо-западу от административного центра региона. Об этом сообщал Twitter-канал (24Idlib).

Во второй половине дня появились сообщения об атаке террориста-смертника ИГИЛ в районе города Кафр Набль, расположенного к юго-западу от Идлиба. Информационный портал Jisr TV передавал, что боевик совершил самоподрыв во время развернувшихся боев.

Провинция Ракка

В первой половине дня стало известно о том, что у сирийско-турецкой границы в городе Тель-Абьяд был арестован один из полевых командиров «Демократических сил Сирии» (SDF) Ибрагим Аш-Шавах. Об этом сообщал информационный портал Al Manar News. По неподтвержденной информации, курдский лидер подозревается в сотрудничестве с вооруженными силами Турции. Напомним, в прошлом году другой высокопоставленный член группировки — спикер Талал Сило — перешел на сторону противостоящей курдам протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА), обличив командование SDF в том, что те позволили джихадистам «Исламского государства» беспрепятственно выйти из Ракки и Ат-Табки, долгое время осаждаемых курдами.

Провинция Эль-Кунейтра

На линии соприкосновения сил «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и Сирийской арабской армии (САА) на протяжении всего дня разворачивались ожесточенные столкновения. Как передавал информационный портал Al Masdar News, противники вели перестрелки как в Даръа, так и в Эль-Кунейтре. Значительную поддержку правительственным войскам и их союзникам оказывали ВВС Сирии и ВКС РФ, проводившие воздушные атаки укрепрайонов противника.

Между тем в населенном пункте Наб Ас-Сахр был найден полевой госпиталь исламистов, в котором удалось обнаружить медикаменты и оборудование производства Израиля и Иордании, о чем сообщало информационное агентство Al Masdar News.

Во второй половине дня над районом Голанских высот, оккупированных Израилем, был сбит сирийский самолет Су-22. Удары были нанесены военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Представители Государства Израиль заявили, что истребитель якобы углубился в воздушное пространство страны на два километра, что, в свою очередь, опровергли сирийские военные источники. Сообщалось, что военный самолет выполнял операцию по уничтожению фортификационных сооружений «Исламского государства». Новостной портал «Вестник Дамаска» передавал, что пилот катапультировался, однако не выжил. Его тело было обнаружено на территориях, занимаемых «Джейш Халид ибн Аль-Валид».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)