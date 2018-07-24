Сирия, 24 июля. Три террориста ИГ1 были приговорены к смертной казни в провинции Салах Эд-Дин в Ираке. Смертник ИГ атаковал «Ан-Нусру»*** к юго-западу от Идлиба. Мирный житель погиб при взрыве в городе Актарин на севере Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать поддержку САА на юго-западе Сирии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили населенный пункт Аль-Бассали в провинции Эль-Кунейтра.

«Исламское государство»1: публикует ложные сведения о потерях САА в юго-западной части Даръа.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): подверглась обстрелам неизвестных радикалов у города Азаз на севере провинции Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: заявляет о том, что задержали террористов ИГ в районе Джиср Аш-Шугура в западной части Идлиба; подверглась нападению смертника ИГ вблизи города Кафр Набль к юго-западу от Идлиба.

Курды: подозреваются в организации взрыва в населенном пункте Актарин северо-восточнее Алеппо, погиб мирный житель.

Провинция Алеппо

Спустя несколько часов после того как в населенном пункте Азаз был обнаружен заминированный автомобиль, на окраине города вновь произошла вылазка радикалов, предположительно относящихся к числу членов Отрядов народной самообороны (YPG). Согласно информации новостного агентства Al Manar News, неизвестные боевики обстреляли контрольно-пропускной пункт «Сирийской свободной армии», в результате чего ранения получил один из полевых командиров ССА по имени Абу Салех Баярек Ан-Наср. Несмотря на то, что на данный момент члены курдских вооруженных формирований не взяли на себя ответственность за проведение атаки, местные активисты уверены, что налет был осуществлен террористами YPG.

Очередной взрыв прогремел на подконтрольных «свободной армии» территориях северо-западнее города Аль-Баб недалеко от линии соприкосновения сил между курдами и отрядами вооруженной оппозиции. Взрывное устройство детонировало в населенном пункте Актарин, что привело к гибели по меньшей мере одного из мирных жителей, и ранению еще десяти гражданских лиц.

Провинция Даръа

Интернет-порталы, связанные с «Исламским государством», вновь публикуют ложную информацию о потерях со стороны Сирийской арабской армии (САА). Военный источник в социальной сети Twitter (omo_7790) утверждает, что во время вооруженного противостояния в районе населенного пункта Джиллин террористами «Джейш Халид ибн Аль-Валид» якобы был уничтожен танк Т-72 правительственных подразделений. Данные сведения не получили подтверждения от официальных новостных порталов. Напомним, подобные сообщения террористы начали публиковать сразу же после потери значительных территорий в первой половине дня. Напомним, как минимум 13 деревень перешли под контроль войск САР.

Провинция Идлиб

Информационный портал Jisr TV сообщает о новом нападении террористов «Исламского государства» в провинции Идлиб. Боевики подпольных групп ИГ атаковали опорные пункты антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, недалеко от населенного пункта Кафр Набль юго-западнее административного центра региона. Террорист-смертник активировал на себе взрывное устройство в разгар боя. О количестве убитых или раненых среди исламистов «Ан-Нусры» новостное агентство не сообщает.

Тем временем отряды «Тахрир Аш-Шам» провели обыски в населенном пункте Джиср Аш-Шугур на западе провинции. Источники, подконтрольные вооруженной оппозиции, передают, что в ходе спецоперации удалось задержать ряд джихадистов ИГИЛ1, в то время как несколько радикалов ИГ были уничтожены. Не исключено, что среди арестованных могут находиться и местные жители, как неоднократно бывало ранее.

Провинция Эль-Кунейтра

Сирийская арабская армия (САА), выступающая при поддержке проасадовских ополченцев-шиитов и российских ВКС, отбила новые территории у боевиков ««Джейш Халид ибн Аль-Валид» в провинции Эль-Кунейтра. После массированной воздушной атаки военных самолетов ВКС России правительственные войска штурмовали населенный пункт Аль-Бассали. В результате ожесточенных столкновений боевики ИГ отступили к соседнему городу Сайда, неподалеку от которого, по предварительным данным, погиб пилот самолета Су-22, сбитого израильскими ракетами несколько часов назад. Между тем появилась уточненная информация о личности летчика. Согласно сведениям агентства новостей Al Masdar News, им является полковник Омран Мури родом из Тартуса. Отмечается, что Мури стал вторым сирийским пилотом, убитым в результате ударов Израиля.

Ирак

В провинции Салах Эд-Дин состоялся судебный процесс над членами террористической группировки «Исламское государство», задержанными во время спецопераций вооруженных сил Ирака. Как передает агентство новостей Al Masdar News, иракский суд приговорил трех террористов ИГ к смертной казни через повешение. Осужденные были признаны виновными в организации теракта, произошедшего в городе Тикрит в 15 марта 2017. Отмечается, что тогда в результате взрыва заминированного автомобиля погибли и получили ранения более десяти гражданских лиц. Напомним, несмотря на заявление премьер-министра Ирака Хайдера Аль-Абади об уничтожении ИГИЛ, прозвучавших в конце прошлого года, зачистка территорий от так называемых «спящих ячеек» ИГ продолжается до сих пор. На данный момент джихадисты все еще представляют угрозу для безопасности населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)