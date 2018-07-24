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Глава Пентагона рассказал, как США взаимодействуют с Россией по Сирии
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    Глава Пентагона рассказал, как США взаимодействуют с Россией по Сирии

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    Глава Пентагона рассказал, как США взаимодействуют с Россией по Сирии

    Вашингтон, 24 июля. Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис сообщил, что США взаимодействуют с РФ по САР только в рамках канала по предотвращению инцидентов в небе и на земле. 

    По его словам, США не будут предпринимать никаких дополнительных действий вместе с Россией до того времени, пока президент страны и госсекретарь не решат, с какого момента американская сторона начнет в будущем работать параллельно с РФ. 

    «По Сирии, что мы делаем вместе с Российской Федерацией, так это занимаемся предотвращением конфликтов между нашими операциями», — отметил глава Пентагона, подчеркнув, что США не координируют с РФ свои действия.

    Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что у Соединенных Штатов нет никаких правовых оснований для дальнейшего проведения операций в Сирийской Арабской Республике.

    Отметим, что коалиция во главе с США действует на территории страны с 2014 года без разрешения Дамаска.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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