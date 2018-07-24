Коалиция США заявила о ликвидации боевиков ИГ, причастных к теракту в Стокгольме

Вашингтон, 24 июля. Силы коалиции во главе с Соединенными Штатами в рамках борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (организация ИГ1 запрещена в РФ) ликвидировали нескольких ее членов, которые причастны к организации теракта в Стокгольме в 2017 году. Об этом говорится в сообщении коалиции.

«Силы коалиции 12 июня нанесли удар по Симаку, сотруднику разведки ИГ, связанному с террористической ячейкой, которая готовила нападения в Швеции», — говорится в сообщении.

В том числе 24 июня силы коалиции ликвидировали еще двух человек, принимавших непосредственное участие в организации атаки в шведской столице, — Абу Авфа и Абу-Куддама. 26 июня был ликвидирован еще один террорист, Шариф Аль-Рагаб.

По данным коалиции, в апреле текущего года в сирийском государстве был нейтрализован Мунаввар аль-Мутаяри, который участвовал в подготовке терактов в Саудовской Аравии, а в июне — выходец из Бельгии Суфан Маку, который прибыл в САР для «планирования атак против США и их интересов».

Напомним, грузовик въехал в толпу людей в апреле 2017 года. В результате случившегося погибли пять человек, более десяти пострадали. Шведский суд приговорил к пожизненному заключению выходца из Узбекистана Рахмата Акилова, который был за рулем транспортного средства.

1 Организация запрещена на территории РФ.