Стало известно, почему на Украине приостановили выплату пенсий

Киев, 24 июля. На Украине произошла массовая задержка с выплатой пенсий. В Пенсионном фонде страны инцидент объяснили «кассовыми разрывами поступления единого социального взноса».

Жители Украины, получающие пенсии на почте, столкнулись с проблемами со сроками выплат. Те, кто получает выплату на карту, также сообщали, что пенсия пришла на два — три дня позже.

Вечером во вторник после многочисленных жалоб Пенсионный фонд Украины опубликовал официальное обращение, в котором объяснил причину задержки выплаты пенсий тем, кто получает их через «Укрпочту».

«Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса», — говорится в сообщении ПФУ.

В организации добавили, что выплата пенсий в июле «будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме».

В интервью NEWSONE инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса ранее заявил, что причиной инцидента может быть кассовый разрыв в ПФУ. По мнению эксперта, без сотрудничества с МВФ на Украине может сложиться достаточно трудная ситуация. Поэтому Киеву необходимо договориться с МВФ, чтобы выплачивались пенсии и избежать девальвации гривны.