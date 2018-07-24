Меню
Украина
Стало известно, почему на Украине приостановили выплату пенсий
Политика
Лавров и Герасимов обсудили с Макроном урегулирование в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Стало известно, почему на Украине приостановили выплату пенсий

    213

    Стало известно, почему на Украине приостановили выплату пенсий

    Киев, 24 июля. На Украине произошла массовая задержка с выплатой пенсий. В Пенсионном фонде страны инцидент объяснили «кассовыми разрывами поступления единого социального взноса».

    Жители Украины, получающие пенсии на почте, столкнулись с проблемами со сроками выплат. Те, кто получает выплату на карту, также сообщали, что пенсия пришла на два — три дня позже.

    Вечером во вторник после многочисленных жалоб Пенсионный фонд Украины опубликовал официальное обращение, в котором объяснил причину задержки выплаты пенсий тем, кто получает их через «Укрпочту». 

    «Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса», — говорится в сообщении ПФУ.

    В организации добавили, что выплата пенсий в июле «будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме».

    Стало известно, почему на Украине приостановили выплату пенсий

    В интервью NEWSONE инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса ранее заявил, что причиной инцидента может быть кассовый разрыв в ПФУ. По мнению эксперта, без сотрудничества с МВФ на Украине может сложиться достаточно трудная ситуация. Поэтому Киеву необходимо договориться с МВФ, чтобы выплачивались пенсии и избежать девальвации гривны.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.