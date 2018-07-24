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Политика
«Мы выиграем»: Додон оценил последствия переговоров Путина и Трампа для Приднестровья
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    «Мы выиграем»: Додон оценил последствия переговоров Путина и Трампа для Приднестровья

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    Додон оценил возможные последствия переговоров Путина и Трампа

    Кишинев, 24 июля. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа могут позитивно повлиять на урегулирование приднестровского вопроса.

    По его словам, диалог между Путиным и Трампом может способствовать решению внутренних проблем в маленьких странах.

    «Я думаю, мы выиграем от диалога Путина и Трампа... Если они захотят найти консенсус, тогда приднестровский вопрос может быть решен на основании принципа постоянного нейтралитета», — написал Додон на своей странице в Facebook..

    Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президентов России и США. Первую часть встречи главы государств провели в закрытом режиме. Позднее переговоры были продолжены в составе делегаций. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений между Россией и США.

    Автор: Артем Никулин
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