«Люди, чаще разводитесь»: Шнуров посвятил стихотворение расставанию с Матильдой

Санкт-Петербург, 24 июля. Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал шуточное стихотворение в своем Instagram, из которого можно сделать вывод, что певец пережил развод со своей третьей женой Еленой Мозговой (Матильдой) и нашел себе новую девушку.

«Я скачу опять, как витязь,

И стреляю холостыми.

Люди, чаще разводитесь!

Это право не отымет

Никакой закон дурацкий.

Быть не вместе – это праздник!» ― гласят первые строки стихотворения Шнурова.

Певец также посоветовал мужчинам не жадничать и оставлять женщинам украшения и деньги, пишет издание «Дни.ру». Судя по стихотворению, новую девушку Шнуров уже нашел «на втором этаже Эрмитажа». Новое произведение музыкант уже лайкнули более 200 тысяч человек.

Как писало агентство «Ура.ру», в конце мая стало известно, что Сергей Шнуров разошелся со своей супругой Матильдой. Причины размолвки не назывались, однако по непроверенной информации, причиной могла стать супружеская измена.