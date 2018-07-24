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«Люди, чаще разводитесь»: Шнуров посвятил стихотворение расставанию с Матильдой
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    «Люди, чаще разводитесь»: Шнуров посвятил стихотворение расставанию с Матильдой

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    «Люди, чаще разводитесь»: Шнуров посвятил стихотворение расставанию с Матильдой

    Санкт-Петербург, 24 июля. Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров  опубликовал шуточное стихотворение в своем Instagram, из которого можно сделать вывод, что певец пережил развод со своей третьей женой Еленой Мозговой (Матильдой) и нашел себе новую девушку.

    «Я скачу опять, как витязь, 
    И стреляю холостыми. 
    Люди, чаще разводитесь! 
    Это право не отымет 
    Никакой закон дурацкий.
    Быть не вместе – это праздник!» ― гласят первые строки стихотворения Шнурова.

    Певец также посоветовал мужчинам не жадничать и оставлять женщинам украшения и деньги, пишет издание «Дни.ру». Судя по стихотворению, новую девушку Шнуров уже нашел «на втором этаже Эрмитажа». Новое произведение музыкант уже лайкнули более 200 тысяч человек.

    Как писало агентство «Ура.ру», в конце мая стало известно, что Сергей Шнуров разошелся со своей супругой Матильдой. Причины размолвки не назывались, однако по непроверенной информации, причиной могла стать супружеская измена.

    Автор: Антон Зарубин
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