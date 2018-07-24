Шойгу подвел итоги работы российских саперов в Сирии

Москва, 24 июля. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что специалисты Международного противоминного центра в Сирийской Арабской Республике разминировали более 17 тысяч зданий с 2016 года.

По его словам, российские специалисты разминировали 17 тысяч зданий и очистили более 6,5 тысяч гектаров территории.

«Обезврежено 105 тысяч взрывоопасных предметов», — подчеркнул министр, подводя итоги работы российских саперов в САР.

Как отметил Шойгу, российские специалисты Центра обучили 1245 сирийских саперов.

Напомним, что всего сирийские саперы разминировали более 2,2 гектара территории, 15 сооружений и 1,7 километра дорог.

Ранее сообщалось, что преподаватели Международного противоминного центра, занимавшиеся обучением саперов в Сирийской Арабской Республике, вернулись на родину.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.