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Шойгу подвел итоги работы российских саперов в Сирии
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    Шойгу подвел итоги работы российских саперов в Сирии

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    Шойгу подвел итоги работы российских саперов в Сирии

    Москва, 24 июля. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что специалисты Международного противоминного центра в Сирийской Арабской Республике разминировали более 17 тысяч зданий с 2016 года. 

    По его словам, российские специалисты разминировали 17 тысяч зданий и очистили более 6,5 тысяч гектаров территории. 

    «Обезврежено 105 тысяч взрывоопасных предметов», — подчеркнул министр, подводя итоги работы российских саперов в САР.

    Как отметил Шойгу, российские специалисты Центра обучили 1245 сирийских саперов.

    Напомним, что всего сирийские саперы разминировали более 2,2 гектара территории, 15 сооружений и 1,7 километра дорог.

    Ранее сообщалось, что преподаватели Международного противоминного центра, занимавшиеся обучением саперов в Сирийской Арабской Республике, вернулись на родину

    Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

    Автор: Тимур Румянцев
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