Шойгу рассказал, как военные обеспечили безопасность ЧМ-2018

Москва, 24 июля. Вооруженные силы России совместно с другими федеральными органами выполнили большой объем поставленных задач по обеспечению безопасности во время чемпионата мира по футболу. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На заседании коллегии министерства он отметил, что для реализации обозначенных задач ведомство задействовало свыше 10 тысяч человек и более 2 тысяч единиц вооружения и военной техники, среди которой 32 корабля и судна, 37 самолетов и 54 вертолета. Силами российских военных было обследовано 719 тысяч квадратных метров морской акватории.

ВС России пресекли полеты беспилотников над футбольными аренами, фан-зонами и другими местами массового скопления людей для того, чтобы гостям и участникам турнира событие запомнилось как «грандиозный спортивный праздник».

«Благодаря принятым мерам во время чемпионата мира по футболу не произошло ни одного серьезного происшествия», — отметил Шойгу.

Министр дал поручение Генеральному штабу представить предложения о поощрении должностных лиц, которые принимали непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению безопасности мундиаля.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В финальной встрече мундиаля сборная Франции обыграла Хорватию со счетом 4:2, став обладателем Кубка мира.

Накануне британские эксперты назвали прошедший в России международный турнир лучшим в истории.