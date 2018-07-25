Сирия, 25 июля. Курды согласились передать часть города Ат-Табка к западу от Ракки войскам САР. «Джебхат ан-Нусра»1*** и ее бывшие союзники столкнулись в Идлибе из-за поселений Аль-Фуа и Кефрая. САА предотвратила попытку ИГ1 проникнуть на западный берег Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили нескольких членов «Тахрир аш-Шам» в результате ответных ударов по позициям боевиков на севере Латакии; предотвратили попытку ИГ проникнуть на западный берег Евфрата к юго-востоку от Меядина.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): готовится к масштабным боям с бывшими союзниками из-за разногласий по поводу контроля над поселениями Аль-Фуа и Кефрая; вновь открыла огонь из пулеметов по окраинам Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): лишилось части кварталов в окрестностях города Тасиль в юго-западной части САР; безуспешно пыталось отбить нефтеперерабатывающий завод вблизи поля Джафра в провинции Дейр-эз-Зор.

Курды: согласились передать ряд районов Ат-Табки к западу от Ракки войскам САР и вывели из города несколько своих отрядов.

Провинция Латакия

Расположения сил Сирийской арабской армии (САА) и близлежащие мирные кварталы на северо-востоке провинции Латакия подверглись обстрелам террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», передает местный информационный Facebook-канал Lattakia News Network. Огонь из минометов крупных калибров велся со стороны населенного пункта Тардин по окрестностям Кинсаббы. К счастью, никто из местных жителей и военнослужащих войск САР не пострадал. Чуть позже подразделения САА нанесли ответную серию минометных ударов по военным объектам «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников в горной местности провинции, уничтожив в результате нескольких джихадистов.

Провинция Алеппо

Бандгруппы «Джебхат Фатх аш-Шам», базирующиеся в западных предместьях Алеппо, возобновили обстрелы административного центра одноименной провинции. Так, согласно сведениям источников информагентства Al Manar News, джихадисты провели пулеметные обстрелы позиций правительственных сил САР и района жилой застройки на окраине населенного пункта со стороны пригорода Лерамун. В рядах САА обошлось без потерь, о возможных жертвах среди гражданского населения пока не сообщалось. Сами члены «Ан-Нусры» между тем понесли численный урон в ходе ответных действий сирийских войск.

Провинция Дейр-эз-Зор

Бандгруппа «Исламского государства», состоящая из нескольких десятков боевиков и базирующаяся в окрестностях поселения Аль-Гавари на реке Хабур к юго-востоку от Дейр-эз-Зора, пыталась отбить у курдов из Сирийских демократических сил (SDF)**** нефтеперерабатывающий завод вблизи месторождения Джафра. Как сообщает Twitter-канал (@Syria_Hezb_Iran), попытка террористов не увенчалась успехом. Тем не менее сама возможность очередного подобного нападения ИГ вновь указывает на нежелание курдских радикалов проводить тщательную зачистку территорий за Евфратом от остатков отрядов ИГИЛ.

Ниже по реке к юго-востоку от Меядина была зафиксирована новая попытка бандформирований «Исламского государства» переправится на западное побережье Евфрата, занимаемое сирийской армией. По данным DeirEzzor24, проникновение боевиков на позиции САА было предотвращено огнем из стрелкового оружия по плавсредствам террористов. Информация о потерях в рядах ИГ пока уточняется.

Провинция Даръа

Вдоль восточной окраины анклава ИГИЛ к западу от Даръа продолжаются ожесточенные бои между террористами и сирийскими военными. На окраине города Тасиль исламисты были вынуждены оставить часть кварталов под натиском войск САР. Дальнейшие попытки вернуть позиции результата не принесли, сообщает канал в Twitter (@daraanow). Рядом с населенным пунктом Джиллен боевики активно используют квадрокоптеры в целях корректировки артиллерийского огня. Между тем на второй линии обороны в предместьях города Сахм Аль-Джулан сосредоточены дополнительные бандформирования ИГ общей численностью до 100 боевиков, которые готовы к переброске к основным направлениям вооруженного противостояния — к Тасилю и Джиллену.

Провинция Идлиб

В районе населенных пунктов Кефрая и Аль-Фуа, расположенных в нескольких километрах к северо-востоку от Идлиба, возникли серьезные разногласия между боевиками группировок «Тахрир аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (деятельность запрещена в РФ). Причиной стали противоречия в распределении территорий между членами формирований. В настоящее время джихадисты передислоцируют свои отряды в этот район, готовясь к вооруженным столкновениям. В частности, передает Twitter-канал (@Idlib24), в предместья Аль-Фуа полевыми командирами «Джебхат ан-Нусры» были переброшены несколько автомашин, оснащенных пулеметами, и бульдозеры для подготовки фортификационных сооружений.

Провинция Ракка

В Ат-Табке идут переговоры между курдами и лидерами арабских племен Заевфратья, передает Euphrates Post. По данным источников агентства, стороны договорились об оставлении отрядами SDF госучреждений и предприятий, а также о создании в городе «безопасного квартала», в котором планируется разместить органы законной власти САР. Также обсуждался вопрос необходимости смены символики Рожавы на государственный сирийский флаг. Кроме того, в части районов Ат-Табки отмечается вывод отрядов «Демократических сил» за пределы населенного пункта. Командование западной коалиции во главе с США между тем продолжает наращивать группировку в занимаемых курдами кварталах. Так, в город прибыла колонна американской и французской военной техники, в составе которой также было доставлено новое вооружение, патроны и оборудование различного назначения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)